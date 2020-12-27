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Скинула больше 45 кг: Джессика Симпсон впечатлила фанов похудевшим видом (фото)
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Скинула больше 45 кг: Джессика Симпсон впечатлила фанов похудевшим видом (фото)

Скинула больше 45 кг: Джессика Симпсон впечатлила фанов похудевшим видом (фото)
Обновлено 18:12 Сегодня Телеграф

Американская певица и актриса Джессика Симпсон ("Свидание моей мечты", "Кинозвезда в погонах"), которая в свое время отказалась от роли в мелодраме "Дневник памяти", показала результаты кропотливого труда, сбросив более 45 килограммов после рождения третьего ребенка в начале 2019 года.

 
 
 
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Отметим, что поклонники артистки всерьез беспокоились за Симпсон, которая раньше выкладывала пугающие фото с напухшим телом и огромным животом.

 
 
 
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После появления дочки Джессика решила всерьез заняться своим здоровьем и телом, и меньше чем за год певица скинула 45 кг!

 
 
 
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Фото до и после похудения звезды:

В этом году Джессика Симпсон и ее муж, бывший игрок NFL Эрик Джонсон, отпраздновали 6-летнюю годовщину свадьбы. Пара воспитывает троих детей: Максвелл Дрю (2012), Эйса Кнута (2013) и Берди Мэй (2019).

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Похудение, Симпсон.

Автор:

Телеграф
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