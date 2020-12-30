"Думайте позитивно": известный врач нашел 16 поводов порадоваться по итогам 2020 года

Украинский менталитет он такой – даже в самой плохой и неудачной ситуации искать позитивные моменты. Главный врач львовской клиники Тарас Жиравецкий нашел позитив и в столь сложном для мира 2020 году.

На своей странице в Фейсбуке он составил список из 16 пунктов, в котором подвел некие итоги 2020 года, и рассказал, чему можно порадоваться в следующем 2021 году.

Как врач он отметил, что хорошим моментом в уходящем году является то, что медики научились быстро диагностировать и лечить коронавирус. И в 2021 году не остановятся на этом, и будут продолжать активно работать.

Также люди научились больше ценить друг друга, своих родных и близких. Да и вовсе все материальные вещи начали уходить на второй план.

И одно из главных итогов года – это то, что люди начали ценить свое здоровье, и понимать, что это наибольшее сокровище в их жизнях.

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