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Пятница, 01.01.2021
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«Лучший новогодний подарок»: известная украинская журналистка стала мамой (фото)

«Лучший новогодний подарок»: известная украинская журналистка стала мамой (фото)
Обновлено 19:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В октябре 2020 года стало известно, что украинская журналистка Настя Станко беременна. А в первый день нового 2021 года, 1 января, Настя сообщила, что она уже родила.

Радостной новостью новоиспеченная мамочка поделилась на своей странице в Инстаграм.

Журналистка родила мальчика, которого они с мужем, бывшим оператором Ильей Бескоровайным, решили назвать Остап.

«Найкращий новорічний подарунок ever. Welcome to this world, Ostap» - написала Станко в соцсети, добавив первый снимок малыша, а точнее его ручку.

 
 
 
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Публикация от Nastya Stanko (@nastyastanko)

Ранее, «Телеграф» сообщал, что американская актриса Эмма Робертс родила первенца.

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Все по теме:

Беременность, Журналистка, Настя Станко.

Автор:

Телеграф
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