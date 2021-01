«Лучший новогодний подарок»: известная украинская журналистка стала мамой (фото)

В октябре 2020 года стало известно, что украинская журналистка Настя Станко беременна. А в первый день нового 2021 года, 1 января, Настя сообщила, что она уже родила.

Радостной новостью новоиспеченная мамочка поделилась на своей странице в Инстаграм.

Журналистка родила мальчика, которого они с мужем, бывшим оператором Ильей Бескоровайным, решили назвать Остап.

«Найкращий новорічний подарунок ever. Welcome to this world, Ostap» - написала Станко в соцсети, добавив первый снимок малыша, а точнее его ручку.

