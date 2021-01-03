Ники Минаж поделилась первыми фото и видео своего сына

38-летняя американская певица и рэпер Ники Минаж, которая в октябре показала маленькую ножку новорожденного сынишки, поделилась фото и видео мальчика в полный рост. Сделала она это в весьма оригинальном стиле.
На своей официальной странице в Инстаграме артистка нарядила малыша в луки известных модных брендов.
"PapaBear, большое спасибо за то, что выбрал меня своей мамой. Желаю вам, ребята, счастливого и благополучного Нового года. Спасибо за вашу любовь и поддержку на протяжении всего этого путешествия. Это так много значит для меня. Стать мамой - это, безусловно, самая интересная работа, за которую я когда-либо бралась. Посылаю любовь всем матерям-супергероям. Огромные объятия всем женщинам, которые были беременны в это трудное время", - написала Ники в новом посте.
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Добавим, что в декабре 2018 года певица начала встречаться со своим другом детства Кеннетом Петти, а 21 октября 2019 года они поженились.
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Имя сына, которого певица родила 30 сентября прошлого года, пока не раскрывает. Ранее Минаж хотела назвать его Ниндзя, но все же передумала.