Цель номер 1: Мишина захотела подсидеть Зеленского

Украинская актриса театра и кино Ксения Мишина, которая стала наиболее известной по роли Лидии Шефер в популярном сериале "Крепостная", никогда не рассказывала о своих политических амбициях. Но в прошлом еще малоизвестная актриса на личной странице в Инстаграме опубликовала загадочный пост, в котором заявила о своей цели номер один - стать президентом Украины.

Фото было сделано в 2015 году возле президентской резиденции "Межигорье".

Отметим, что с 2014 по 2019 гг. президентом Украины был Петро Порошенко.

Если актриса не забыла о своих планах, то может подсидеть и действующего Владимира Зеленского, но понятно, что актриса тогда просто позабавила своих подписчиков.

View this post on Instagram A post shared by Ксения Мишина (@misha.k.ua)

В комментариях к фотографии Мишина отписала, что будет не прочь увеличить территорию набережной резиденции до 10 километров.

Напомним, что в 2019 году 31-летняя украинская актриса Ксения Мишина участвовала в танцевальном шоу "Танцы со звездами" в паре с хореографом Евгением Котом, в итоге став победителями проекта.

А в 2020 году актриса стала главной героиней телепроекта "Холостячка". В конце проекта Ксения осталась с комиком Александром Эллертом.