Назвала в честь бабушки: модель Джиджи Хадид рассекретила имя дочери

В сентябре 2020 года американская модель Джиджи Хадид и ее возлюбленный, певец Зейн Малик впервые стали родителями. У пары родилась дочь.

21 декабря модель поделилась новым снимком со своей малышкой. А внимательные подписчики заметили, что Джиджи добавила в описание своего профиля новую деталь.

“Мама Хаи” - сообщила Хадид на своей странице в Инстаграм.

Поклонники предполагают, что Хаи - это сокращенно от Хайрия. Именно так звали ее прабабушку, маму Мохамеда Хадида.

Стоит отметить, что несмотря на частые публикации снимков дочери, Джиджи все же не показывает ее лицо, поворачивая девочку спиной или обрезая фотографию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

Ранее, “Телеграф” сообщал, что Джиджи Хадид показала тонкую талию сразу после рождения дочери .