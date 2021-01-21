"Лучшая": Джиджи Хадид поделилась кадром с 4-месячной дочкой (фото)

25-летняя американская модель Джиджи Хадид, которая впервые стала мамой в сентябре 2020 года, поделилась с фанатами новым кадром 4-месячной дочки Зиги.

Черно-белое фото звезда Victoria’s Secret разместила на своей личной странице в сториз Инстаграма.

"Моя девочка. 4 месяца. Лучший ребенок", - подписала снимок Джиджи. Как видим, личико малышки модель до сих пор не хочет показывать публике.

Напомним, что Джиджи Хадид вместе с 24-летней сестрой Беллой являются успешными американскими супермоделями палестинского происхождения.

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С декабря 2019 года Джиджи встречается с 28-летним экс-участником группы "One Direction" Зейном Маликом. Несмотря на то, что, начиная с 2015 года звездная пара то сходилась, то расставалась несколько раз - в прошлом году у них появился совместный ребенок.

View this post on Instagram A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid)

View this post on Instagram A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid)

Ранее Джиджи показала свою фигуру после родов.