Репер Дава попал в больницу после расставания с Бузовой: что случилось с артистом

22 января стало известно, что популярная российская певица Ольга Бузова и ее возлюбленный Давид Манукян, известный как репер Дава, расстались.

С “легкой руки” артистки на Даву обрушилась волна хейта от ее фанатов. И вот, негатив, который витает над репером дал о себе знать. Давид попал в больницу.

Блогер повредил руку на репетиции очередного танца для шоу «Танцы со звездами», участником которого он является. Видимо во время репетиции мужчина думал совсем не о правильных па.

У репера диагностировали вывих плечевого сустава.

Отметим, что на волну хейта от Бузовой на Манукяна отреагировала и мать блогера Анна Манукян. Женщина в ответ обвинила Бузову во лжи, пьянстве и даже обозвала женщиной легкого поведения.