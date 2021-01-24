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Репер Дава попал в больницу после расставания с Бузовой: что случилось с артистом

Репер Дава попал в больницу после расставания с Бузовой: что случилось с артистом
Обновлено 14:18 Сегодня Телеграф Фото: instagram

22 января стало известно, что популярная российская певица Ольга Бузова и ее возлюбленный Давид Манукян, известный как репер Дава, расстались.

С “легкой руки” артистки на Даву обрушилась волна хейта от ее фанатов. И вот, негатив, который витает над репером дал о себе знать. Давид попал в больницу.

Блогер повредил руку на репетиции очередного танца для шоу «Танцы со звездами», участником которого он является. Видимо во время репетиции мужчина думал совсем не о правильных па.

У репера диагностировали вывих плечевого сустава.

Отметим, что на волну хейта от Бузовой на Манукяна отреагировала и мать блогера Анна Манукян. Женщина в ответ обвинила Бузову во лжи, пьянстве и даже обозвала женщиной легкого поведения.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Больница, Дава, Давид Манукян.
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