Никогда не говори никогда: Марине Боржемской предложили стать новой "холостячкой"

После ошеломительного успеха первого сезона романтического реалити-шоу “Холостячка”, в котором главной героине Ксении Мишиной удалось построить любовь с одним из участников - Сашей Еллертом, поклонники начали гадать, и предлагать, кто же станет новой “холостячкой”.

Среди претенденток на эту роль была предложена экс-супруга украинского боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская.

Видимо комментарии и сообщения от поклонников сыпались Марине в усиленном режиме, и она решила прокомментировать свое возможное участие в шоу на своей странице в Инстаграм.

“Мне очень приятно, что вы беспокоитесь о моей личной жизни и желаете встретить самого лучшего мужчину. Пока я не планирую участвовать в романтическом реалити, но никогда не говори никогда” - написала Марина.

Вроде, как и сказала, что участвовать не будет, однако же и не зареклась. Боржемская считает, что настоящую любовь можно встретить везде. И даже на телепроекте.

Пользуясь случаем и темой, Марина поздравила Никиту Добрынина и Дашу Квиткову, которые готовятся стать родителями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Ранее, “Телеграф” составил список самых завидных украинских холостячек.