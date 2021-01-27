Моя гордость: жена Григория Решетника поделилась снимком с тремя сыновьями

Григорий и Кристина Решетник - многодетные родители. Пара воспитывает троих сыновей - Ивана, Дмитрия и Александра.

На своих страницах в Инстаграме Кристина и Гриша часто делятся снимками своих деток. 27 января счастливая мамочка опубликовала милый снимок со своими мальчиками.

Кристина позировала с сыновьями в одном из жилых комплексов, расположенных в Киеве. Старшие мальчики стояли возле мамы, а маленького Александра она держала на руках. Больше всего внимание привлекает Ваня, так как его лицо разрисовано под тигра.

В подписи к снимкам Кристина рассказала о том, что она заметила, что среди их знакомых очень много многодетных семей. И отметила, что есть даже те, у кого и четверо детей.

Также, в своем посте девушка поразмышляла о родительстве и количестве детей в семье. Она искренне удивляется, что она, будучи единственным ребенком в семье, стала многодетной мамой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

Напомним, что 28 ноября 2020 года у Решетников родился третий сын. Радостной новостью поделился на своей страничке в Инстаграм сам Григорий.

Ранее, “Телеграф” писал, что стало известно когда стартует новый сезон Холостяка, в котором постоянным ведущим является Григорий Решетник. Новым героем 11 сезона стал 31-летний бизнесмен из Харькова, основатель логистической компании Михаил Заливако.