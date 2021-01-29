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Бисер и пайетки: Белла Хадид показала роскошный образ на Неделе высокой моды в Париже (фото, видео)

Бисер и пайетки: Белла Хадид показала роскошный образ на Неделе высокой моды в Париже (фото, видео)
Обновлено 14:41 Сегодня Телеграф Фото: instagram bellahadid

24-летняя американская супермодель Белла Хадид, которая, по слухам, встречается с внуком голливудского актера Джека Николсона, приняла участие в показе на Неделе высокой моды, которая сейчас проходит в Париже. Звездный состав с Деми Мур, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Карой Делевинь, Кристи Тарлингтон и многими другими состоялся 27 января.

Младшая сестра Джиджи Хадид, которая рассекретила имя своей 4-месячной дочери, вышла на подиум в роскошном шелковом наряде от Fendi, которое было украшено вышивкой из бисера и пайеток, а поверх платья Беллы была длинная темная накидка из органзы.

Дополнила образ модель маленькой сумочкой и массивными сережками в ушах.

 
 
 
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Это была дебютная коллекция дизайнера Кима Джонса для итальянского бренда. По словам кутюрье, вдохновением для создания коллекции послужило произведение британской писательницы Вирджинии Вулф "Орландо".

Видео показа новой коллекции итальянского модного дома Fendi на Неделе высокой мода в Париже 2021 - видео:

Напомним, что открывала показ Fendi на Неделе высокой моды в Париже американская актриса и модель Деми Мур, которая шокировала своих поклонников изменившемся лицом после неудачной пластики.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 342

Все по теме:

Париж, Стиль, Неделя высокой моды, Белла Хадид, Мода 2021.
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