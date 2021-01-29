"Які вуздечка": Никитюк рассмешила фанов фото с лошадью

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая показала архивные кадры со съемок "Орла и решки", в очередной раз позабавила своих поклонников отменной самоиронией, отдыхая на экзотических Мальдивах.

Так, на своей личной странице в Инстаграме звезда разместила сравнительное фото себя и лошади.

"Не понимаю почему я до сих пор не рекламирую какой-нибудь шампунь! Кому я это все отращиваю??", - задается вопросом Леся, которая также предложила подписчикам найти 10 отличий. За это телеведущая привезет с Мальдив ракушку в подарок.

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Фанаты Никитюк не стали откладывать дело в долгий ящик и начали искать отличия на фото пышных "грив" телеведущей и статного животного, а также посмеялись с отменного чувства юмора украинской звезды.

Напомним, что недавно телеведущая Леся Никитюк дала обширное интервью журналисту Дмитрию Гордону, в котором рассказала о начале своей карьеры на телевидении и самых рискованных моментах во время съемок тревел-программы "Орел и решка".