Скачать
Воскресенье, 07.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Проститутка назвала меня "золотым клиентом", я ей понравился": откровенный рассказ о борделе "под прикрытием"
"Проститутка назвала меня "золотым клиентом", я ей понравился": откровенный рассказ о борделе "под прикрытием"
Сильные снегопады, метели и морозы: погода в Украине продолжит стремительно ухудшаться
Сильные снегопады, метели и морозы: погода в Украине продолжит стремительно ухудшаться
"Ответ прилетит": Кулеба спрогнозировал реакцию России на санкции против каналов Медведчука
"Ответ прилетит": Кулеба спрогнозировал реакцию России на санкции против каналов Медведчука
Магический гол Фернандеша - в обзоре матча "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" (видео)
Магический гол Фернандеша - в обзоре матча "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" (видео)

Усиленные тренировки и буррито: каких привычек в питании придерживается квотербек "Канзас Сити Чифс" Патрик Махоумс

Усиленные тренировки и буррито: каких привычек в питании придерживается квотербек "Канзас Сити Чифс" Патрик Махоумс
00:41 Сегодня Телеграф Фото: instagram Patrick Mahomes II

Игрок в американский футбол, квотербек команды "Канзас Сити Чифс" выступающей в НФЛ (Национальной Футбольной Лиге - ред.), футболист, подписавший рекордный контракт в истории спорта Патрик Махоумс в воскресенье, 7 февраля, направляется на свой второй Суперкубок против игрока Тома Брэди, старшим за Махоумса на 18 лет.

Чтобы достичь ошеломительного успеха в своей спортивной карьере, 25-летний Патрик работал с профессиональным тренером Бобби Страупом, который делал акцент на здоровье парня и его выносливость, сообщает CNBC.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Patrick Mahomes II (@patrickmahomes)

Страуп рассказал, что тренировки Махоумса включают комбинацию упражнений с набивным мячом, таких как броски с мячом сидя; прыжки в длину с одной ноги и упражнения на скорость; и силовые тренировки, такие как сплит-приседания с подъемом передней ноги, статические подтягивания в трех положениях, тяги с тросом и толчки бедрами с отягощением.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Patrick Mahomes II (@patrickmahomes)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Patrick Mahomes II (@patrickmahomes)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Patrick Mahomes II (@patrickmahomes)

Что касается диеты футболиста, то обычно он ест четыре-пять небольших порций в день с распределяем ужина на пару приемов, чтобы убедиться, что он не переедает за один раз.

Как уменьшить икры на ногах: советы известного эксперта по похудению

Тем не менее, у Махоумса должны быть чит-дэй (загрузочные дни в питании - ред.): его самые заказываемые блюда в 2018 и 2019 годах включали миски с буррито Chipotle и куриное завтрак от Chick-fil-A. Парень также любит кушать ребрышки и барбекю с картофелем фри в местных ресторанах Канзас-Сити.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Patrick Mahomes II (@patrickmahomes)

Ранее "Телеграф" сообщал, что Патрик Махоумс признан самым молодым квотербеком в истории, ставшим лучшим игроком Супербоула-2020.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 180

Все по теме:

Питание, Спорт, Диеты, НФЛ, Патрик Махоумс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Макс, выходи!" Что сейчас происходит под каналом "НАШ" в Киеве (видео)
02 Россия заканчивает играться в перемирие: Украина понесла серьезные потери на Донбассе
03 Все удобства за 2000 гривен в сутки: как выглядит VIP-камера Лукьяновского СИЗО (фото)
04 Шоу "Маска": известно, кто ушел в третьем выпуске песенного проекта (фото, видео)
05 Никто не покупает: на Харьковщине уже в третий раз пытаются продать снесенный памятник Ленину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На большом пожаре в Подмосковье погибло двое детей: фото и видео с места
На большом пожаре в Подмосковье погибло двое детей: фото и видео с места
В Украине анонсировали новые санкции: в список попадут депутаты Рады
В Украине анонсировали новые санкции: в список попадут депутаты Рады
Павел Дуров встретился с принцем Дубая: фото и подробности
Павел Дуров встретился с принцем Дубая: фото и подробности
Какой праздник 7 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 7 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь