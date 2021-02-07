Усиленные тренировки и буррито: каких привычек в питании придерживается квотербек "Канзас Сити Чифс" Патрик Махоумс

Игрок в американский футбол, квотербек команды "Канзас Сити Чифс" выступающей в НФЛ (Национальной Футбольной Лиге - ред.), футболист, подписавший рекордный контракт в истории спорта Патрик Махоумс в воскресенье, 7 февраля, направляется на свой второй Суперкубок против игрока Тома Брэди, старшим за Махоумса на 18 лет.

Чтобы достичь ошеломительного успеха в своей спортивной карьере, 25-летний Патрик работал с профессиональным тренером Бобби Страупом, который делал акцент на здоровье парня и его выносливость, сообщает CNBC.

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Страуп рассказал, что тренировки Махоумса включают комбинацию упражнений с набивным мячом, таких как броски с мячом сидя; прыжки в длину с одной ноги и упражнения на скорость; и силовые тренировки, такие как сплит-приседания с подъемом передней ноги, статические подтягивания в трех положениях, тяги с тросом и толчки бедрами с отягощением.

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Что касается диеты футболиста, то обычно он ест четыре-пять небольших порций в день с распределяем ужина на пару приемов, чтобы убедиться, что он не переедает за один раз.

Тем не менее, у Махоумса должны быть чит-дэй (загрузочные дни в питании - ред.): его самые заказываемые блюда в 2018 и 2019 годах включали миски с буррито Chipotle и куриное завтрак от Chick-fil-A. Парень также любит кушать ребрышки и барбекю с картофелем фри в местных ресторанах Канзас-Сити.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что Патрик Махоумс признан самым молодым квотербеком в истории, ставшим лучшим игроком Супербоула-2020.