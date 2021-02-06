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Суббота, 06.02.2021
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"Жесть конечно": Потап показал себя 18-летнего с волосами (фото)

"Жесть конечно": Потап показал себя 18-летнего с волосами (фото)
Обновлено 15:23 Сегодня Телеграф Фото: instagram Алексея Потапенко

Украинский рэпер и продюсер Потап, настоящее имя которого Алексей Потапенко, известен не только своими музыкальными хитами и скандальными высказываниями, но также лысиной в стиле "крепкого орешка". Известно, что свою звездную "прическу" музыкант приобрел только с годами, а в молодости он мог похвастаться шикарной шевелюрой.

В субботу, 6 февраля, Потап опубликовал новое архивное фото, на котором ему 18 лет.

"When I was 18 (Когда мне было 18 - ред.)", - подписал снимок артист.

 
 
 
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A post shared by Oleksii Potapenko (@realpotap)

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Коллеги рэпера, Андрей Бедняков, Алексей Дурнев, Виктория Булитко и другие, в комментариях к новому фото с юмором отозвались о его раннем имидже.

Напомним, что ранее Потап выкладывал фото, которое было сделано 20 лет назад с командой Динамо Киев по водному поло.

А недавно в сети появилось эксклюзивное видео, на котором популярный рэпер делает предложения Насте Каменских.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 109

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Архив, Потап, Алексей Потапенко.
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