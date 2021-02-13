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Первая леди США Джилл Байден помогала создавать украшения для Белого дома ко дню всех влюбленных (фото)

Первая леди США Джилл Байден помогала создавать украшения для Белого дома ко дню всех влюбленных (фото)
Обновлено 17:12 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В преддверии Дня святого Валентина первая леди США Джилл Байден украсила Белый дом. 12 февраля на поляне возле президентской резиденции появились гигантские розовые сердца-валентинки с надписями-посланиями – "любовь", "сочувствие", "доброта", "семья", "единство", "благодарность", "мир", "сила".

Снимками украшенной поляны появились на страничке первой леди в Твиттере.

Стоит отметить, что к созданию валентинок присоединилась она лично. Джилл Байден собственноручно писала белые надписи на сердца. Что интересно, День святого Валентина – это любимый праздник Джилл Байден.

Снимками с украшениями поделился и президент США Джо Байден. Утром, 12 февраля, президентская чета устроила прогулку по поляне.

"Я знаю, что прошлый год был тяжелым и болезненным для всех нас. Надеюсь, сообщение Джилл ко Дню влюбленных помогло оживить ваш день", – написал он в своем посте.

Ранее, "Телеграф" писал, что Джо Байден ввел первое изменение в Белом Доме, убрав кнопку срочного вызова диетической колы.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Белый дом, День влюбленных, День Святого Валентина, Первая леди США, Джилл Байден.
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