Первая леди США Джилл Байден помогала создавать украшения для Белого дома ко дню всех влюбленных (фото)

В преддверии Дня святого Валентина первая леди США Джилл Байден украсила Белый дом. 12 февраля на поляне возле президентской резиденции появились гигантские розовые сердца-валентинки с надписями-посланиями – "любовь", "сочувствие", "доброта", "семья", "единство", "благодарность", "мир", "сила".

Снимками украшенной поляны появились на страничке первой леди в Твиттере.

Стоит отметить, что к созданию валентинок присоединилась она лично. Джилл Байден собственноручно писала белые надписи на сердца. Что интересно, День святого Валентина – это любимый праздник Джилл Байден.

Снимками с украшениями поделился и президент США Джо Байден. Утром, 12 февраля, президентская чета устроила прогулку по поляне.

"Я знаю, что прошлый год был тяжелым и болезненным для всех нас. Надеюсь, сообщение Джилл ко Дню влюбленных помогло оживить ваш день", – написал он в своем посте.

I know the last year has been difficult and painful for all of us. I hope Jill’s Valentine’s Day message helped brighten your day. pic.twitter.com/jdEFMSDefm

— President Biden (@POTUS) February 13, 2021