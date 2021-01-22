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Байден избавился от роскошного атрибута, стоявшего на столе у Трампа в Белом доме

Байден избавился от роскошного атрибута, стоявшего на столе у Трампа в Белом доме
Обновлено 07:58 Сегодня Телеграф фото: Tom Newton Dunn/Twitter

Джо Байден после инаугурации в среду, 20 января, начал наводить порядки в Белом доме. Так, похоже, что он уже убрал кнопку с надписью диетическая кола (Diet Coke) из Овального кабинета в Белом доме, которая стояла на столе у предыдущего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщил журналист Times Radio Том Ньютон Данн в четверг, 21 января в своем Twitter.

В подтверждение своих слов он выложил фото, на котором можно увидеть Байдена за столом со стопками исполнительных распоряжений.

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Но знаменитая маленькая красная кнопка, которую Трамп нажимал всякий раз, когда хотел получить свой любимый безалкогольный напиток, оказалась отсутствующей.

"Президент Байден убрал кнопку "Диетическая кола", - написал Данн. По словам журналиста, любимый напиток Трампу подавали по первой просьбе, причем на серебряном подносе.

Напомним, Трамп продемонстрировал кнопку репортерам Associated Press и Financial Times в 2017 году.

Как сообщал "Телеграф", Байден поставил на инаугурации рекорд среди президентов США.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Белый дом, Джо Байден, Дональд Трамп.
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