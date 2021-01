Байден избавился от роскошного атрибута, стоявшего на столе у Трампа в Белом доме

Джо Байден после инаугурации в среду, 20 января, начал наводить порядки в Белом доме. Так, похоже, что он уже убрал кнопку с надписью диетическая кола (Diet Coke) из Овального кабинета в Белом доме, которая стояла на столе у предыдущего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщил журналист Times Radio Том Ньютон Данн в четверг, 21 января в своем Twitter.

В подтверждение своих слов он выложил фото, на котором можно увидеть Байдена за столом со стопками исполнительных распоряжений.

Но знаменитая маленькая красная кнопка, которую Трамп нажимал всякий раз, когда хотел получить свой любимый безалкогольный напиток, оказалась отсутствующей.

"Президент Байден убрал кнопку "Диетическая кола", - написал Данн. По словам журналиста, любимый напиток Трампу подавали по первой просьбе, причем на серебряном подносе.

Напомним, Трамп продемонстрировал кнопку репортерам Associated Press и Financial Times в 2017 году.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It's gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk