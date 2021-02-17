Остапчук показал "беременный" живот, а Горняк - сочные ягодицы: интригующие фото пары с Мальдив

Украинский шоумен Владимир Остапчук, который уже около недели с женой Кристиной Горняк отдыхает на Мальдивах, озадачил новой фотографией, где целует живот супруги.

Соответствующее фото он выложил в своем инстаграм.

"Главная новость с Мальдив", - подписал снимок он.

В свою очередь, его супруга Кристина Горняк похвасталась на своей странице сочными ягодицами, обвинив в фанатов в излишнем внимании к собственной худобе.

"Я вам скажу больше: я обожаю свои ножки точеные и острые коленки, которые вытачивают в памяти у мужчин след, уж поверьте мне, я точно знаю", - ответила на комментарии подписчиков она, отметив, что "мужу меня схватить есть за что".

Как сообщал "Телеграф", ранее Остапчук рассказал, как справляется с эмоциональным выгоранием.