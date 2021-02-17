Скачать
Среда, 17.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Электоральный вопрос: как отразится история с Шарием и каналами Медведчука на рейтинге Зеленского
Электоральный вопрос: как отразится история с Шарием и каналами Медведчука на рейтинге Зеленского
Рада приняла важное постановление о Революции Достоинства: как голосовали нардепы
Рада приняла важное постановление о Революции Достоинства: как голосовали нардепы
Хороводы вокруг газопровода: как меняются позиции США и Германии по "Северному потоку-2" и чего ждать Украине
Хороводы вокруг газопровода: как меняются позиции США и Германии по "Северному потоку-2" и чего ждать Украине
УЕФА отменил еврокубок из-за коронавируса
УЕФА отменил еврокубок из-за коронавируса

Остапчук показал "беременный" живот, а Горняк - сочные ягодицы: интригующие фото пары с Мальдив

Остапчук показал "беременный" живот, а Горняк - сочные ягодицы: интригующие фото пары с Мальдив
Обновлено 22:39 Сегодня Телеграф

Украинский шоумен Владимир Остапчук, который  уже около недели с женой Кристиной Горняк отдыхает на Мальдивах, озадачил новой фотографией, где целует живот супруги.

Соответствующее фото он выложил в своем инстаграм.

"Главная новость с Мальдив", - подписал снимок он.

Фото Остапчук и Горняк с Мальдив

Владимир Остапчук: "Уверен, где-то есть более профессиональные и смешные ребята, но пока им просто не посчастливилось"

В свою очередь, его супруга Кристина Горняк похвасталась на своей странице сочными ягодицами, обвинив в фанатов в излишнем внимании к собственной худобе.

"Я вам скажу больше: я обожаю свои ножки точеные и острые коленки, которые вытачивают в памяти у мужчин след, уж поверьте мне, я точно знаю", - ответила на комментарии подписчиков она, отметив, что "мужу меня схватить есть за что".

 фото Горняк с Мальдив

Как сообщал "Телеграф", ранее Остапчук рассказал, как справляется с эмоциональным выгоранием.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 92

Все по теме:

Мальдивы, Фото, Владимир Остапчук, Кристина Горняк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин впервые прокомментировал закрытие телеканалов Медведчука в Украине
02 Закарпатские мольфары дали противоречивые прогнозы на окончание пандемии коронавируса и войны на Донбассе
03 У Запада есть нужный рычаг: как ЕС может поставить режим Путина на грань разрушения и заставить уйти из Крыма и Донбасса
04 Языковой скандал в Днепре: появились данные о судьбе девушки, отказавшейся обслуживать клиентов на украинском
05 В одном из парков Киева обнаружили тело загадочно погибшей молодой девушки: первые подробности (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Полтавщине супруги отравились неизвестным веществом: полиция расследует убийство
На Полтавщине супруги отравились неизвестным веществом: полиция расследует убийство
Вторая волна? Еще в одной области в Украине ситуация с коронавирусом близится к катастрофе (видео)
Вторая волна? Еще в одной области в Украине ситуация с коронавирусом близится к катастрофе (видео)
Итоги 17 февраля: коллапс из-за COVID-19 в Черновицкой области и решение Рады по Революции Достоинства
Итоги 17 февраля: коллапс из-за COVID-19 в Черновицкой области и решение Рады по Революции Достоинства
Первые поставки уже в стране: в НАТО откликнулись на призыв Украины о помощи с COVID-19
Первые поставки уже в стране: в НАТО откликнулись на призыв Украины о помощи с COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь