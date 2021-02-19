Скачать
Пятница, 19.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко
СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко
"Выпей 40 таблеток и увидишь, что будет": в Украине дети снова ставят на себе опасные эксперименты
"Выпей 40 таблеток и увидишь, что будет": в Украине дети снова ставят на себе опасные эксперименты
Илон Маск вернул себе статус самого богатого человека в мире
Илон Маск вернул себе статус самого богатого человека в мире
Стало известно, почему санкции СНБО коснулись Оксаны Марченко
Стало известно, почему санкции СНБО коснулись Оксаны Марченко

Лолита раскрыла правду о новом возлюбленном: "У меня роман с Романом!"

Лолита раскрыла правду о новом возлюбленном: "У меня роман с Романом!"
Обновлено 19:59 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известная певица Лолита Милявская, которая ранее решилась отстричь свои длинные волосы, рассекретила нового мужчину.

Личным звезда эстрады поделилась в интервью изданию "Дни.ру".

По словам артистки, ее новый мужчина ранее уже был женат, но ставить штамп в паспорте пара не стремится.

"Такого мы еще не видели": Снежана Бабкина показала один из пунктов проверки на коронавирус в Вене (видео)

"В этот раз мы решили обойтись без традиционного ЗАГСа. Где я уже успела побывать не один раз. Кроме того, в моей жизни были свадебные церемонии на Сейшелах, роспись в Лас-Вегасе, в той самой часовне, где венчался Элвис Пресли (в 1966 он женился на Присцилле Болье - ред.), даже свадьба по каббалистическому обряду была! А новых церемоний еще не придумали, так что мы решили голову этим не забивать", - призналась 57-летняя Милявская.

Новый избранник Лолиты занимается бизнесом, но человеком публичным себя не считает: "У меня роман с Романом! Сразу хочу предупредить: не будет обложек журналов, съемок на ТВ и пышных свадеб".

На детей не осталось времени: какая семья была у Мягкова (фото)

Напомним, что ранее Лолита Милявская официально состояла в отношениях пять раз. Наиболее известный союз певицы с 1988 по 2000 гг. был с шоуменом Александром Цекало. В этом браке у супругов появилась единственная дочь Ева (1998), проживающая сейчас с бабушкой в Киеве.

Лолита Милявская и Александр Цекало

Фото: vokrug.tv

Последним мужем Лолиты был теннисист Дмитрий Иванов, с которым артистка прожила с 2010 по 2020 гг.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Фото: hellomagazine.com

Ранее сообщалось, что российский шоумен Никита Джигурда заявил, что собирается сыграть свадьбу со своей экс-женой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 235

Все по теме:

Отношения, Лолита Милявская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Девушка лишилась руководящей должности в больнице из-за своей внешности: фото красотки
02 На курорте в Египте трагически погибла украинка: что известно
03 "Оскар" за лучшую мужскую роль: реакция Ганапольского на покупку Порошенко "Прямого" поразила сеть
04 По Крымскому мосту впервые в истории перекрыто движение: причина на видео
05 Убил с двух ударов: в Киеве задержали водителя-иностранца, до смерти избившего пешехода (видео, фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Убил с двух ударов: в Киеве задержали водителя-иностранца, до смерти избившего пешехода (видео, фото)
Убил с двух ударов: в Киеве задержали водителя-иностранца, до смерти избившего пешехода (видео, фото)
Как выглядит дом Виктора Януковича в Ростове: появились свежие фото
Как выглядит дом Виктора Януковича в Ростове: появились свежие фото
Не Медведчуком единым: озвучен полный список лиц, против которых СНБО ввел санкции 19 февраля
Не Медведчуком единым: озвучен полный список лиц, против которых СНБО ввел санкции 19 февраля
Королева Елизавета II опечалена решением принца Гарри и Меган Маркл не возвращаться к своим королевским обязанностям
Королева Елизавета II опечалена решением принца Гарри и Меган Маркл не возвращаться к своим королевским обязанностям
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь