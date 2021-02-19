Лолита раскрыла правду о новом возлюбленном: "У меня роман с Романом!"

Известная певица Лолита Милявская, которая ранее решилась отстричь свои длинные волосы, рассекретила нового мужчину.

Личным звезда эстрады поделилась в интервью изданию "Дни.ру".

По словам артистки, ее новый мужчина ранее уже был женат, но ставить штамп в паспорте пара не стремится.

"В этот раз мы решили обойтись без традиционного ЗАГСа. Где я уже успела побывать не один раз. Кроме того, в моей жизни были свадебные церемонии на Сейшелах, роспись в Лас-Вегасе, в той самой часовне, где венчался Элвис Пресли (в 1966 он женился на Присцилле Болье - ред.), даже свадьба по каббалистическому обряду была! А новых церемоний еще не придумали, так что мы решили голову этим не забивать", - призналась 57-летняя Милявская.

Новый избранник Лолиты занимается бизнесом, но человеком публичным себя не считает: "У меня роман с Романом! Сразу хочу предупредить: не будет обложек журналов, съемок на ТВ и пышных свадеб".

Напомним, что ранее Лолита Милявская официально состояла в отношениях пять раз. Наиболее известный союз певицы с 1988 по 2000 гг. был с шоуменом Александром Цекало. В этом браке у супругов появилась единственная дочь Ева (1998), проживающая сейчас с бабушкой в Киеве.

Фото: vokrug.tv

Последним мужем Лолиты был теннисист Дмитрий Иванов, с которым артистка прожила с 2010 по 2020 гг.

Фото: hellomagazine.com

Ранее сообщалось, что российский шоумен Никита Джигурда заявил, что собирается сыграть свадьбу со своей экс-женой.