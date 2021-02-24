"Круто, когда ты сам маленькими шажочками дошел к этому": супруга Виктора Павлика похвасталась новой машиной

Екатерина Репяхова и певец Виктор Павлик вскоре станут родителями мальчика. 23 февраля об этом сообщила Екатерина на своей странице в Инстаграм.

А 24 февраля девушка поделилась еще одной своей радостью - она купила себе новую машину - Toyota C-HR. Снимки и видео она разместила у себя в ленте и в сторис.

"Я зашла в салон увидела мою малышку и расплакалась.️ Со смартом конечно меня не переполняли такие эмоции, как сейчас. Когда ты забираешь свою мечту, с салона, новенькую, пахнущую чем-то таким особенным, это просто непередаваемые ощущения. Желаю их испытать всем. Но по-особенному круто, когда ты сам маленькими шажочками дошёл к этому" - пишет Репяхова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

В сторис девушка уже подробнее показала свою машину. Села за руль, показала номера. Стоит отметить, что все время в салоне с ней был ее супруг Виктор Павлик.

Стоит отметить, что стоимость автомобиля более 770 тыс. грн.

Ранее Екатерина рассказала, что ребенок у них с мужем должен появиться на свет летом.