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"Круто, когда ты сам маленькими шажочками дошел к этому": супруга Виктора Павлика похвасталась новой машиной

"Круто, когда ты сам маленькими шажочками дошел к этому": супруга Виктора Павлика похвасталась новой машиной
17:09 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Екатерина Репяхова и певец Виктор Павлик вскоре станут родителями мальчика. 23 февраля об этом сообщила Екатерина на своей странице в Инстаграм.

А 24 февраля девушка поделилась еще одной своей радостью - она купила себе новую машину - Toyota C-HR. Снимки и видео она разместила у себя в ленте и в сторис.

"Я зашла в салон увидела мою малышку и расплакалась.️ Со смартом конечно меня не переполняли такие эмоции, как сейчас. Когда ты забираешь свою мечту, с салона, новенькую, пахнущую чем-то таким особенным, это просто непередаваемые ощущения. Желаю их испытать всем. Но по-особенному круто, когда ты сам маленькими шажочками дошёл к этому" - пишет Репяхова.

 
 
 
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Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

В сторис девушка уже подробнее показала свою машину. Села за руль, показала номера. Стоит отметить, что все время в салоне с ней был ее супруг Виктор Павлик. 

Стоит отметить, что стоимость автомобиля более 770 тыс. грн.

Виктор Павлик раскрыл пол своего ребенка (видео)

Ранее Екатерина рассказала, что ребенок у них с мужем должен появиться на свет летом.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Виктор Павлик, Певец, Екатерина Репьяхова.
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