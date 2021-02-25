"Развернуться не рискнула": супруга Остапчука оголила ягодицы в ванной (фото)

Супруга украинского шоумена Владимира Остапчука, Кристина Горняк, которая недавно оказалась в больнице из-за травмы ноги, выложила обнаженное фото в социальной сети Инстаграм.

На снимке девушка лежит голая в ванной, заполненной мыльными пузырями, развернувшись спиной к объективу камеры.

"Добрый вечер! Извините, что я к вам спиной, развернуться не рискнула! Зачем мне 500 К подписчиков!!!??", - подписала Кристина новый пост.

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Подписчики позитивно оценили новое фото красавицы, а также ее муж Владимир.

Ранее Владимир Остапчук и Кристина Горняк, отдыхая на Мальдивах, озадачили поклонников "беременным" фото.