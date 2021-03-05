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Наступает на пятки: 13-летний сын Олега Скрипки решил покорять отечественный шоу-бизнес

Наступает на пятки: 13-летний сын Олега Скрипки решил покорять отечественный шоу-бизнес
Обновлено 15:13 Сегодня Телеграф Фото: instagram Олега Скрипки

Народный артист Украины, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка, который презентовал оригинальный клип на песню "Два кольори", женат на актрисе Наталье Сидь и воспитывает четверых детей: двоих старших сыновей Романа (2005) и Устима (2007), и младших дочек Олесю (2010) и Зоряну (2012).

Артист познакомил журналистов программы о звездах "ЖВЛ" с 13-летним Устимом, который с 7 лет усердно занимается музыкой и пишет собственные стихи, а весной этого года планирует представить свой первый альбом, в которую уже входят 7 композиций.

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"Как мама всегда говорит, что пел, будил отца в 6 часов утра своим пением. Отправили меня на вокал, чтобы я учился", - сказал парень, добавив, что в будущем хочет стать певцом и продюсером.

При том Олег Скрипка отметил, что у него все дети очень творческие и владеют практическими навыками игры на музыкальных инструментах: "Мы с Устимом ездили в Одессу, выступали вместе. Ездили у Львов, а один раз мы с Устимом и Романом поехали на целый рок-фестиваль. Они еще были маленькие, и мы создали рок-бэнд. Устим там пел, Роман играл на синтезаторе, а я как продюсер был, менеджер".

Смотрите полное интервью Олега Скрипки в передаче "ЖВЛ" - видео:

Ранее "Телеграф" писал, что новый клип Олега Скрипки Two Colors подвергся критике.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 417

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Олег Скрипка, Дети, Устим Скрипка.
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