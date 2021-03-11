Ольга Фреймут раскритиковала внешний вид принца Гарри на интервью у Опры Уинфри

В воскресенье, 7 марта, на американском телеканале CBS в эфир вышло скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое вышло несмотря на просьбу британской королевской семьи его перенести из-за болезни супруга Елизаветы II. В двухчасовой беседе с известной телеведущей Опрой Уинфри герцоги Сассекские поделились многими деталями их жизни в королевской семье, рассказала о своих чувствах, а также рассекретили пол второго ребенка.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут одна из тех, кто посмотрел это интервью. На своей странице в Инстаграм она опубликовала свой "отзыв" об увиденном, однако через призму соблюдения правил этикета принцем Гарри.

Телеведущая на своей странице часто дает советы, как соблюдать правила этикета в повседневной жизни, поэтому неудивительно, что и в этом интервью Ольга обратила внимание на образ и поведение принца. Ольга Фреймут заявила, что принц Гарри нарушил этикет, да и вообще он "начал бунтовать". Телеведущая опубликовала снимок Гарри с интервью и по пунктам расписала, что не так в его образе.

"Рубашка – три расстегнутые пуговицы – это слишком. Две – максимум. Носки – неприлично показывать тело", – коротко изложила Фреймут.

Ранее, "Телеграф" писал, что несмотря на, в большей степени негативную реакцию на интервью Гарри и Меган, американская певица Бейонсе наперекор всем стала на сторону герцогов. На своем сайте она опубликовала благодарность Маркл за ее мужество и вдохновение.