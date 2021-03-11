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Устроили "облаву" и вызвали скорую: что известно о новом выпуске "Холостяка" (видео)

Устроили "облаву" и вызвали скорую: что известно о новом выпуске "Холостяка" (видео)
Обновлено 19:41 Сегодня Телеграф Фото: instagram holostyakstb

В пятницу, 5 марта, состоялся первый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк", где главным героем стал харьковский бизнесмен, 31-летний Михаил Заливако.

Мужчина, вместе со зрителями, познакомился со всеми участницами проекта. Некоторые из них приятно удивили, а другие шокировали.

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Михаил отменил традиционную церемонию роз и оставил всех девушек до следующих встреч. Он расселил их по разным домам.

На 12 марта запланирован второй выпуск "Холостяка", и наша любимая "сплетницаХо" проекта рассекретила, какой будет реакция девушек, когда они узнают об остальных конкурентках.

Оказывается, девушки решат устроить "облаву". В анонсе также идут кадры со скорой помощью и госпитализацией одной из участниц. Что же произойдет во второй выпуске шоу "Холостяк", узнаем уже 12 марта на телеканале "СТБ" в 19.00.

"Телеграф" будет следить за всеми важными новостями проекта. Не пропустите!

Ранее сообщалось, что супруга ведущего проекта "Холостяк" Григория Решетника показала, с кем они посмотрели первый выпуск реалити-шоу.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 245

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Шоу, Холостяк, Михаил Заливако.
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