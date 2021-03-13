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"Нет культуры - нет будущего": французская актриса разделась догола на премии "Сезар" (видео)

"Нет культуры - нет будущего": французская актриса разделась догола на премии "Сезар" (видео)
Обновлено 10:17 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

В пятницу, 12 марта, прошла 46-я церемония вручения кинопремии "Сезар", которое отметилось экстравагантной выходкой французской актрисы Корин Масьеро.

57-летняя знаменитость вышла на сцену для вручения премии в номинации "Лучшие костюмы" в костюме осла и с нанесенной на лицо красной краской, олицетворяющей кровь.

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Во время своего выступления Масьеро начала раздеваться, а когда весь наряд был скинут, на ее груди виднелась надпись "Нет культуры - нет будущего", а на спине "Верни нам искусство, Жан", имея ввиду, вероятно, премьер-министра Франции Жана Кастекса. Таким необычным образом Корин Масьеро выразила знак протеста против коронавирусных ограничений в театрах.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним! (18+)

Корин Масьеро является известной французской актрисой тетра и кино. Наиболее известна своей главной ролью в фильме "Луиза Виммер" 2012 года, за который она была номинирована на премию Сезар за лучшую женскую роль. У нее также были заметные роли в фильмах "Ржавчина и кость" и триллер "11.6".

 
 
 
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Напомним, что в 2021 году в США прошла 78-ая церемония награждения кинопремии "Золотой глобус". Список всех победителей по ссылке.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 2,182

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Сезар, Коронавирус, Корин Масьеро.
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