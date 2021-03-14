"Хоть бы ключи от квартиры в Стамбуле": Леся Никитюк похвасталась подарками от турецких поклонников (видео)

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк находится в Стамбуле, куда отправилась со своей семьей для полного обследования своего организма, которое она делает раз в год обязательно.

На своей странице в Инстаграм в сторис леди Ле показала, насколько большая у нее фанатская база. Поклонники Леси нашлись и в Стамбуле. Они прислали телеведущей подарки, которыми она и похвасталась у себя в соцсетях.

Лесе Ивановне подарили набор кофе со сладостями и две маленькие чашечки, а также красивое зеркальце "как у Хюррем-султан".

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк вместе со своей мамой посетили мечеть султана Сулеймана и его супруги Хюррем. У себя на страничке она показала, как выглядит достопримечательность внутри и снаружи.