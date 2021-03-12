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"Так вот как ты обо мне думаешь": Леся Никитюк подколола Машу Ефросинину

"Так вот как ты обо мне думаешь": Леся Никитюк подколола Машу Ефросинину
Обновлено 22:55 Сегодня Телеграф

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая показала общие фото со своей мамой, рассказал на своей странице в соцсети, как познакомилась с блогером и мамой троих детишек Софией Стужук.

В Инстаграме ведущая передачи "Экзамен" назвала Стужук самым популярным человеком украинской социальной сети.

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"Ни участия в холостяках, ни орловрешек, НИЧЕГО... кроме собственного блога, какие принято называть "мамские", - ознакомила Ефросинина свою новую гостью, у которой брала откровенное интервью.

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В комментариях к посту ее коллега, телеведущая Леся Никитюк, подколола Машу по поводу своей популярности благодаря тревел-передаче "Орел и решка".

"Орловрешек. Вот как ты обо мне думаешь", - указала ведущая "Ле Маршрутки".

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"Жду Холостячку", - ответила Ефросинина.

Напомним, что Никитюк заявила, что не будет принимать участие в проекте "Холостячка".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Маша Ефросинина, ''Орел и решка'', Леся Никитюк.
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