"Относятся как к глупенькой девочке": Стужук рассказала о своих первых родах в роддоме

Блогер София Стужук, которая поделилась своим архивным фото, дала интервью Маше Ефросининой в программе "Экзамен". Девушка рассказала о своем опыте первых и единственных родов в родильном доме.

Приверженка родов на дому поделилась впечатлениями о пребывании в медучреждении в Прилуках.

"Почему? Потому что там мне получилось максимально договориться за максимально естественные роды", объяснила Стужук. Девушка добавила, что также обращалась в киевские больницы, но там к ней не обращались как осознанной и взрослой женщине.

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"Меня поражало, что абсолютно поздравляющееся большинство персонала в этих домах относятся к тебе, как к пациенту, как к глупенькой маленькой девочке, которая ничего не понимает, начиталась себе и пришла тут умничает. И абсолютно весь персонал, с которым я сталкивалась, со мной относился именно так", - рассказала София.

Делясь впечатлениями, когда блогер родила сына Давида, София заявила, что роды в больнице прошли достаточно хорошо: "У меня была своя палата. Меня практически не трогали, весь период схваток я была, грубо говоря, сама. Ко мне иногда подходили там, что-то замеряли, слушали сердечко. То есть в принципе неплохо. Единственное, что под конец меня начали уговаривать подписать договор о том, что мне вколют окситоцин (стимуляция прохождения плода), если вдруг что-то пойдет не так".

Об отношении Софии Стужук к медицине - 6.35:

Ранее стало известно, что София Стужук посоветовала Маше Ефросининой "пососать ладан" от простуды.