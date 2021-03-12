Недавно ставшая мамой Василиса Фролова заговорила о новой беременности

Украинская телеведущая Василиса Фролова, которая впервые стала мамой 7 марта, поделилась своими впечатлениями о пребывании в родильном доме ADONIS, а также показала новое фото сына Родиона.

43-летняя ведущая оценила обслуживание частной клиники на странице в Инстаграме.

"Трезво оценить ситуацию могут только врачи. И тут их, слава Богу, предостаточно. Я не сразу сообразила, зачем к нам в палату наведывается такое количество делегаций. Специалисты сменяют один другого так органично, что я не успеваю отсечь, кому что говорила. От всего этого потока разных людей, которым приходилось отвечать на самые интимные вопросы голова шла кругом. Но потом понимаешь, насколько отлажен механизм их коллективной работы", - поделилась Фролова.

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Молодой маме настолько понравился сервис, что теперь она начала задумываться о второй беременности: "Персонал мастерски приумножил мое счастье так, что теперь остается обещать приехать сюда еще. Спасибо".

Напомним, что о беременности телеведущей стало известно в ноябре 2020 года. Когда Фролова подхватила COVID-19, ей отказали в консультации в государственной больнице и ей пришлось обращаться в частную клинику.