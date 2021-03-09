"А это маленькая я": скандальная блогерша София Стужук поделилась архивными снимками

София Стужук - известная украинская блогерша, которая "засветилась" благодаря своим "революционным" заявлениям о поедании плаценты и домашних родах.

София - мама трех деток, которых она очень любит - сын Давид (родился в ноябре 2015 года), дочь Лола (появилась на свет в феврале 2018) и малышка Оливия (декабрь 2019). Блогер часто делится снимками и видео со своими детьми, показывает, как они растут и чем занимаются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

9 марта София сообщила в своих Инстаграм-сторис, что находится в Стамбуле. Блогер первый раз выбралась заграницу без своих деток, и судя по ее остальным сторис, она уже по ним скучает. София опубликовала несколько фото каждого и сопроводила их кучей сердечек.

На фоне размышлений о том, какие у нее красивые и хорошие дети, Стужук решила показать, какой была сама в детстве. София опубликовала несколько снимков себя в возрасте ее деток, и даже показала свою маму.

Напомним, что отцом Давида, Лолы и Оливии является блогер Дмитрий Стужук, который скончался от коронавируса в октябре 2020 года. Отметим, что София отрицает, что причиной смерти мужа был именно ковид, так как не верит в него.

После смерти мужа, София часто вспоминала о нем и постила различные воспоминания о Дмитрии, однако уже в конце февраля ее заметили в компании звезды реалити-шоу "Холостячка" Андреем Шатырко, который щедро задарил ее детей подарками.