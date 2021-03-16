Украина должна бороться за мозг молодежи: популярный рэпер объяснил, как предотвратить деградацию населения

За последние несколько лет украинское население все больше и больше направлено на русскоязычный контент. Молодежь все чаще выбирает себе в кумиры кого-то типа Дани Милохина или Моргенштерна. Подростки вовсю равняются на российских Тик-токеров и артистов.
От этого и получается, что в Украине случаются такие ситуации, когда между своей страной и страной-агрессором выбирают Россию, как это было с Тик-Ток блогером di.rubens.
Украинский рэпер Александр Ярмак считает, что человека, в масштабном, а не индивидуальном плане может изменить только среда, образование и четкое выполнение закона. На образование и судебную систему может повлиять только "верхушка", а вот на окружающую среду может влиять, и в принципе влияет народ. Об этом он написал у себя на странице в Фейсбуке.
На сегодня, подростков формирует 5 главных инструментов:
Чтобы предотвратить полное "зомбирование" хотя бы молодежи, Ярмак считает, что в Украине нужно популяризовать своих героев, которые бы формировали качественный, модный украинский контент, чтобы тренды Ютуба, Тик-Тока и Инстаграма были забиты стильным украинским продуктом.
"У нас очень много талантливых людей, но многие проекты со временем закрываются, либо не могут перейти на следующий уровень за нехватки средств, так как конкуренты из России просто вытесняют качеством и систематичностью!" - пишет рэпер.
Конкретные шаги, которые ускорят изменения украинской культуры, по мнению Ярмака:
Ранее, "Телеграф" составил список украиноязычных блогеров в Тик-Ток для популяризации украинского контента. Некоторые из этих блогеров уже набрали миллионную аудиторию, а другие только набирают.
Ярмак - украинский актер и хип хоп-музыкант, исполняющий свои песни на русском и украинском языках. В 2011 году стремительно ворвался в мир шоу-бизнеса со своим первым клипом на песню "Пидарасия", который спустя несколько месяцев набрал более миллиона просмотров.
Наиболее популярным хитом артиста является трек "22" и клип на него, который был собран из видеохроники событий Евромайдана и назван неофициальным гимном тех событий.