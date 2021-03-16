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Украина должна бороться за мозг молодежи: популярный рэпер объяснил, как предотвратить деградацию населения

Украина должна бороться за мозг молодежи: популярный рэпер объяснил, как предотвратить деградацию населения
10:29 Сегодня Телеграф Фото: facebook

За последние несколько лет украинское население все больше и больше направлено на русскоязычный контент. Молодежь все чаще выбирает себе в кумиры кого-то типа Дани Милохина или Моргенштерна. Подростки вовсю равняются на российских Тик-токеров и артистов.

От этого и получается, что в Украине случаются такие ситуации, когда между своей страной и страной-агрессором выбирают Россию, как это было с Тик-Ток блогером di.rubens.

Украинский рэпер Александр Ярмак считает, что человека, в масштабном, а не индивидуальном плане может изменить только среда, образование и четкое выполнение закона. На образование и судебную систему может повлиять только "верхушка", а вот на окружающую среду может влиять, и в принципе влияет народ. Об этом он написал у себя на странице в Фейсбуке.

На сегодня, подростков формирует 5 главных инструментов:

  •  Семья. В большинстве случаев малообразованные родители, которые ностальгируют по совку до сих пор воспитывают детей на сложившейся советской ментальности.
  •  Ютуб. Все тренды забиты русскими шоу, звездами и блогерами.
  •  Инстаграм. Все топовые блогеры из России и большинство подростков мечтает быть похожим на кого-то из них.
  •  Тик-Ток. Та же история, что и с Инстаграмом.
  •  Apple Music - парадокс, что плейлисты для украинского слушателя формируются редакторами с российским гражданством.

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Чтобы предотвратить полное "зомбирование" хотя бы молодежи, Ярмак считает, что в Украине нужно популяризовать своих героев, которые бы формировали качественный, модный украинский контент, чтобы тренды Ютуба, Тик-Тока и Инстаграма были забиты стильным украинским продуктом.

"У нас очень много талантливых людей, но многие проекты со временем закрываются, либо не могут перейти на следующий уровень за нехватки средств, так как конкуренты из России просто вытесняют качеством и систематичностью!" - пишет рэпер.

Конкретные шаги, которые ускорят изменения украинской культуры, по мнению Ярмака:

  •  Создание образовательных программ с привлечением западных специалистов.
  •  Создание качественного украиноязычного детского контента и мультипликации на Ютуб.
  •  Создание своих современных героев уровня Вакарчука. Абсолютно все существующие музыканты Hardkiss, Onuka, один в каноэ, Кристина Соловей, Бумбокс, без Ограничений, Антитела, Тарабарова, Артем Пивоваров, Алена Алена, Алина Паш, Jerry Heil и т.д. должны получать помощь от государства, потому что ни один из этого списка не может систематически создавать качественный контент и вытеснять российских звезд из украинских трендов. Государство должно закрывать часть производства контента, чтобы музыканты жили не ради того, чтобы снять клип. 
  •  Поддержка украиноязычных блогеров. Такая же ситуация, как и с музыкантами. Русскоязычный рынок очень манит, поэтому государство должно помогать и блогерам. Перечень достойных очень большой, но многим надо финансовый толчок.  

Ранее, "Телеграф" составил список украиноязычных блогеров в Тик-Ток для популяризации украинского контента. Некоторые из этих блогеров уже набрали миллионную аудиторию, а другие только набирают.  

Ярмак - украинский актер и хип хоп-музыкант, исполняющий свои песни на русском и украинском языках. В 2011 году стремительно ворвался в мир шоу-бизнеса со своим первым клипом на песню "Пидарасия", который спустя несколько месяцев набрал более миллиона просмотров. 

Наиболее популярным хитом артиста является трек "22" и клип на него, который был собран из видеохроники событий Евромайдана и назван неофициальным гимном тех событий.  

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Культура, Рэпер, Ярмак.
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