Слежка за Меган Маркл и ее семьей: герцоги Сассекские прокомментировали признание частного детектива

19 марта стало известно, что газета The Sun еще в 2016 году наняла частного сыщика для слежки за Меган Маркл и ее семьей. Об этом рассказал сам нанятый сыщик Дэниел Портли-Хэнкс. Он признался, что незаконно следил за Меган, сразу после того, как стало известно, что она встречается с принцем Гарри.

Естественно, что герцоги Сассекские не прошли мимо этого заявления и уже отреагировали на него.

Об этом сообщает издание Elle.

Герцог и герцогиня считают, что на сегодня, увы, медиаиндустрия до сих пор прибегает к хищническим практикам, нанося ущерб семьям и отношениям. Принц Гарри и Меган Маркл считают, что журналистам и в принципе обществу в целом стоит задуматься о том, правильно ли они поступают.

"Они благодарны тем, кто работает в СМИ и отстаивают ценности журналистики, которые сейчас нужны больше, чем когда-либо" - заявила пара через своего представителя королевскому репортеру Омиду Скоби.

In response to @BInvestigates’ claims that The Sun hired a private investigator to “spy” on Duchess Meghan and her father (obtaining details such as social security and cell phone numbers), a spokesperson for the Sussexes says: pic.twitter.com/aXwhBclOhk

— Omid Scobie (@scobie) March 18, 2021