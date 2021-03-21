Юрист на миллиард из "Холостячки" поделился списком блюд, которые будут вкусные даже при коронавирусе

16 марта юрист на миллиард Евгений Ковтуненко сообщил, что у финалиста "Холостячки" Алексея Тригубенко диагностировали коронавирус. Евгений запереживал за свое здоровье, так как за пару дней до этого они контактировали, а на утро 16 марта он начал себя плохо чувствовать.

И таки да, Ковтуненко подхватил ковид.

20 марта Евгений на своей странице опубликовал пост, в котором рассказал, что у него пропали запахи и вкус. Юрист шутит, что у него такое ощущение, будто он оказался в фильме из будущего, где людям дают биологический корм для выживания - без цвета, вкуса и запаха.

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А 21 марта на его странице появился пост для всех "болеющих" без вкуса и запаха. Ковтуненко составил свой топ-3 рейтинг блюд, которыми можно наслаждаться, потеряв вкус и запах.

"1. Овощной салат! Он хрустит, чувствуется соль (и то радует). Визуально так красиво, что кажется ты помнишь вкус каждого ингредиента наизусть!) П.С. Фрукты идут в этот же пункт.

2. Картошка фри!))) Либо у меня воображение хорошее, либо она и вправду была прекрасна с каждым укусом))) Ну и естественно не забывайте макать её в безвкусный кетчуп.

3. Пицца. Что тут говорить. Я вчера слопал маленькую веганскую пиццу за милую душу! И не забыл запить это безвкусной колой. Наблюдение - пицца прям казалась вкусной. А вот кола - увы вообще никак(" - пишет Ковтуненко.

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Ранее, "Телеграф" писал, что подруга Евгения Ковтуненка блогер Надин Медведчук вылетела с романтического реалити-шоу "Холостяк" 11 сезон. Девушка попала под волну критики за свое поведение в третьем выпуске, что уже успела прокомментировать.