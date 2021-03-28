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Звезда сериала "Папаньки" готовится к новой свадьбе

Звезда сериала "Папаньки" готовится к новой свадьбе
Обновлено 18:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram Natalka Denisenko

Украинская чета Наталья Денисенко и Андрей Фединчик, которые заболели в прошлом году коронавирусом, 1 апреля в День смеха собираются отпраздновать годовщину бракосочитания.

В интервью программы "Світське життя з Катериною Осадчей" пара рассказала о планах устроить новую свадьбу.

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"Мы решили отпраздновать свадьбу", - сказал Андрей. "Скоро будет одна с премьер сериала "Папаньки", где Андрей играет такого гуляку, у него куча девушек, и там в конце от женится. Но не понятно - это я, или это другая девушка, потому что я с ним тоже там снимаюсь. И я такая: "Несправедливо, я хочу свадьбу. И поэтому я пошила себе свадебное платье в ателье и просто поставила его перед фактом", - поделилась с ведущей Наталья.

 
 
 
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A post shared by Natalka Denisenko (@natalka_denisenko)

Пара познакомилась на съемках сериала "Клан ювелиров", где они играли влюбленную пару. Наталья Денисенко и Андрей Фединчик поженились 1 апреля 2017 года, а в сентябре у них появился сын.

Добавим, что Наталья и Андрей любят сниматься в романтичных фотосессиях.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 217

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Свадьбы, Наталка Денисенко, Андрей Фединчик, Наталья Денисенко.
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