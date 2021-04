"Сатанинские" кроссовки Nike наделали шуму в США: дело дошло до суда

Nike добилась запрета на продажу "сатанинских" кроссовок, которые выпустил американский рэпер Lil Nas X совместно с бруклинской компанией MSCHF.

Об этом сообщает BBC.

Было выпущено 666 экземпляров кроссовок Air Max 97 в сатанинском стиле по цене 1018 долларов, в подошву которых залили 60 миллилитров красных чернил, смешанных с одной каплей человеческой крови.

В свою очередь Nike заявила о нарушении прав на товарный знак, прося федеральный суд Нью-Йорка запретить MSCHF продавать обувь и использовать свой знаменитый Swoosh.

"MSCHF и его неавторизованные Satan Shoes, вероятно, вызовут путаницу и создадут ошибочную ассоциацию между продуктами MSCHF и Nike", - говорится в иске производителя спортивной обуви.

Партия "сатанинских" кроссовок была распродана 29 марта менее чем за минуту после релиза.

Сам рэпер, который оставил себе одну пару обуви, в своем Twitter указал, что вся затея с кроссовками была "просто шуткой".

sorry guys i’m legally not allowed to give the 666th pair away anymore because of the crying nerds on the internet https://t.co/URoj0kGnRq

— nope (@LilNasX) April 1, 2021