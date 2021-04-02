"Пришлось включить с*ку": победительница "Танців з зірками" поскандалила с персоналом отеля в Дубае в первый день отдыха (видео)

Победительница танцевального шоу "Танців з зірками", певица Санта Димопулос отправилась на отдых в Дубай вместе со своим мужем и годовалой дочкой Софией. Семейство остановилось в одном из роскошных 5-звездочных отелей, в котором уже в первый день Санта устроила скандал.

Девушку возмутило то, что она с маленькой дочкой 15 минут под солнцем ждала свободный лежак. Именно тот факт, что в столь дорогом отеле нет лежаков и разозлило певицу. Плюс ко всему, со слов Санты, персонал отказался в поиске лежаков для них. После чего она и устроила скандал.

Впоследствии менеджер отеля поспешил извиниться перед семьей Санты Димопулос.

"После того, как я включила с*ку (не люблю быть терпилой за свои деньги) они засуетились и нашли нам три лежака" - рассказала знаменитость.

Ранее, "Телеграф" писал, что Санта Димопулос поделилась собственным комплексом упражнений, который позволяет ей чувствовать себя бодрой целый день.