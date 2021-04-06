Принцесса Евгения умилила сеть весенним фото со своим супругом и сыном на фоне большого цветущего дерева

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения 9 февраля впервые стала мамой. Девушка подарила своему супругу Джеку Бруксбенку сына, которого назвали Августом. Принцесса не скрывает малыша и делится его фотографиями у себя на страничке в соцсети.

4 апреля католический мир отмечал Пасху. Немного с опозданием, но поздравить своих поклонников решила и принцесса Евгения. На своей странице в Инстаграме она опубликовала весенний снимок, на котором позирует вместе со своим супругом и сыном на фоне большого цветущего дерева.

"Желаем каждому счастливой Пасхи и цветущей весны" - подписала снимок Евгения.

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Ранее, "Телеграф" писал, что в свой первый День Матери принцесса Евгения показала, какой была сама в детстве, опубликовав на своей странице архивный снимок со своей матерью.