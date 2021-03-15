"Наслаждаюсь своим первым Днем матери": принцесса Евгения поделилась новым фото новорожденного сына

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения месяц назад впервые стала мамой - она родила сына от Джека Бруксбэнка, которого назвали Филипп Август Хоук Бруксбэнк.

14 марта в Великобритании отмечался День Матери. В честь своего "первого" праздника принцесса опубликовала на своей странице в Инстаграм трогательный пост, к которому прикрепила два милых снимка.

На первом Евгения показала своего месячного сына. Малыш лежит на белом покрывальце среди желтых нарциссов. А на втором снимке, принцесса предстала сама - в таком же возрасте, как и ее сын. На архивном фото мама Евгении Сара, герцогиня Йоркская держит на руках крошечную принцессу.

"Я так рада быть мамой Августа и, как видите, наслаждаюсь своим первым Днем матери. ⁣Я также поздравляю свою прекрасную маму этой фотографией, сделанной в марте 1990 года. Ты многому меня научила. ⁣С Днем матери всех" - подписала снимки Евгения.

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