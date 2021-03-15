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"Наслаждаюсь своим первым Днем матери": принцесса Евгения поделилась новым фото новорожденного сына

"Наслаждаюсь своим первым Днем матери": принцесса Евгения поделилась новым фото новорожденного сына
Обновлено 08:17 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения месяц назад впервые стала мамой - она родила сына от Джека Бруксбэнка, которого назвали Филипп Август Хоук Бруксбэнк.

14 марта в Великобритании отмечался День Матери. В честь своего "первого" праздника принцесса опубликовала на своей странице в Инстаграм трогательный пост, к которому прикрепила два милых снимка.

На первом Евгения показала своего месячного сына. Малыш лежит на белом покрывальце среди желтых нарциссов. А на втором снимке, принцесса предстала сама - в таком же возрасте, как и ее сын. На архивном фото мама Евгении Сара, герцогиня Йоркская держит на руках крошечную принцессу.

"Я так рада быть мамой Августа и, как видите, наслаждаюсь своим первым Днем матери. ⁣Я также поздравляю свою прекрасную маму этой фотографией, сделанной в марте 1990 года. Ты многому меня научила. ⁣С Днем матери всех" - подписала снимки Евгения.

 
 
 
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Публикация от Princess Eugenie (@princesseugenie)

Ранее, "Телеграф" писал, что Меган Маркл и принц Гарри дали откровенное интервью американской телеведущей Опрой Уинфри, которое вызвало в сети много разногласий. Букингемский дворец и вовсе был "в ужасе" от обвинений, выдвинутых Гарри и его женой Меган. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Королевская семья, День матери, Принцесса Евгения.
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