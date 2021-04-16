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Супермодель Victoria’s Secret пленила роскошным телом в купальнике (фото)

Супермодель Victoria’s Secret пленила роскошным телом в купальнике (фото)
Обновлено 08:17 Сегодня Телеграф Фото: instagram angelcandices

Известная южноафриканская супермодель, известна как один из "ангелов" компании Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол, которая недавно обнажила ягодицы и взбудоражила сеть, вновь заворожила идеальными изгибами роскошного тела.

На официальной странице 32-летней модели появились новые фото, на которых Кэндис предстает в открытом оранжевом купальнике.

 
 
 
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Мама двух сыновей, Анака (2016) и Ариэль (2018), имеет большую армию поклонником. На ее аккаунт в соцсети подписано более 15 миллионов пользователей.

 
 
 
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В январе 2018 года Кэндис Свейнпол была названа самой дорогой бикини-моделью в Инстаграме. Оно и не удивительно, ведь модель часто выкладывает соблазнительные фото в различных купальниках, которые подчеркивают ее ухоженное и стройное тело. 

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Стиль, Кэндис Свейнпол.
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