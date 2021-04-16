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Гарри Стайлс стал самой богатой звездой из One Direction

Гарри Стайлс стал самой богатой звездой из One Direction
14:21 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Британский певец и актер Гарри Стайлс, который снялся в предстоящем фильме Оливии Уайлд "Не волнуйся, дорогая", является самой богатой звездой когда-то популярной поп-группы One Direction после того, как его звукозаписывающий лейбл Erskine Records Ltd удвоил свою стоимость всего за 12 месяцев до 28 миллионов фунтов стерлингов (более 1 млрд гривен).

Об этом сообщает The Sun.

Согласно отчетам за 12 месяцев до марта прошлого года, поданным в Регистрационную палату Великобритании на этой неделе, стоимость компании составляет 28,79 миллиона фунтов стерлингов, из которых 14,6 миллиона фунтов стерлингов вложены в инвестиции. В 2019 году стоимость компании составляла 14,9 миллиона фунтов стерлингов.

Издание также утверждает, что гастрольный коллектив Гарри потерял 1,8 миллиона фунтов стерлингов из-за переноса или отмены живых выступлений на фоне пандемии коронавируса.

 
 
 
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Благодаря большим доходам, поступающим в Erskine Records, 27-летний Гарри по-прежнему будет намного опережать своих коллег по группе: 29-летнего Луи Томлинсона (45 миллионов фунтов стерлингов), 28-летнего Зейна Малика (36 миллионов), 27-летних Найла Хорана (50 миллионов) и Лиама Пейна (44 миллиона).

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Напомним, что бойз-бэнд One Direction был основан в 2010 году в Лондоне после того, как молодые, никому еще не известные исполнители пришли в седьмой сезон британского The X Factor по отдельности, планируя начать сольные карьеры. Именно приглашенный судья Николь Шерзингер предложила парням объединиться.

 
 
 
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В сентябре 2011 года One Direction дебютировала с синглом What Makes You Beautiful.

25 марта 2015 года группу решил покинуть Зейн Малик. С 2016 года деятельность группы находится "в перерыве". Все парни сейчас заняты сольными карьерами.

1 января 2021 года Стайлс представил черно-белый клип Treat People With Kindness, в котором снялась актриса Фиби Уоллер-Бридж.

В феврале прошлого года на Гарри было совершенно нападения - в центре Лондона музыканта ограбили.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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One Direction, Гарри Стайлс.
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