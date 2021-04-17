Частично обнаженная женщина пыталась сорвать похороны принца Филиппа (фото и видео 18+)

В субботу, 17 апреля, прошли похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа. Церемония прощания происходила в часовне Святого Георгия не в государственном формате. Герцог Эдинбургский хотел, чтобы похороны были частными.

Отметим, что коронавирус повлиял на церемонию прощания. На похоронах было разрешено находиться лишь 30 людям. Другие члены королевской семьи в это время оставались на улице.

Увы, траурное событие не обошлось без инцидентов. К Виндзорскому замку во время похорон принца Филиппа пыталась прорваться полуголая женщина.

Why is nobody talking bout naked woman on Prince Philips Funeral pic.twitter.com/gW6sZIhQXR — BUY ARTPOP ON ITUNES (@Chromaticaglory) April 17, 2021

Неизвестная дама в кепке и очках, но без футболки и лифчика запрыгнула на статую королевы Виктории и кричала "спасите планету". Полиция сразу же задержала женщину. В сети уже появились фото и видео происшествия.

Ранее, "Телеграф" писал, что Букингемский дворец показал архивные фото принца Филиппа с детьми, внуками и правнуками. Снимки опубликованы на официальной странице в Инстаграме The Royal Family.