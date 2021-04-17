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Частично обнаженная женщина пыталась сорвать похороны принца Филиппа (фото и видео 18+)

Частично обнаженная женщина пыталась сорвать похороны принца Филиппа (фото и видео 18+)
Обновлено 18:41 Сегодня Телеграф

В субботу, 17 апреля, прошли похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа. Церемония прощания происходила в часовне Святого Георгия не в государственном формате. Герцог Эдинбургский хотел, чтобы похороны были частными. 

Отметим, что коронавирус повлиял на церемонию прощания.  На похоронах было разрешено находиться лишь 30 людям. Другие члены королевской семьи в это время оставались на улице. 

Увы, траурное событие не обошлось без инцидентов. К Виндзорскому замку во время похорон принца Филиппа пыталась прорваться полуголая женщина. 

Неизвестная дама в кепке и очках, но без футболки и лифчика запрыгнула на статую королевы Виктории и кричала "спасите планету". Полиция сразу же задержала женщину. В сети уже появились фото и видео происшествия. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Букингемский дворец показал архивные фото принца Филиппа с детьми, внуками и правнуками. Снимки опубликованы на официальной странице в Инстаграме The Royal Family.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Похороны, Королевская семья, Принц Филипп.
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