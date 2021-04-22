Супруга принца Гарри поддерживала Елизавету II после смерти принца Филиппа по видеосвязи

17 апреля в Лондоне состоялись похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа. Ради этого из США прилетел даже принц Гарри, который не был на родине целый год.

Однако попрощаться с дедушкой герцог приехал один, без своей супруги Меган Маркл. Так, как она находится на большом сроке беременности, врачи запретили ей лететь. Многие СМИ трактовали это, как отказ Меган ехать из-за того, что ей стыдно после интервью с Опрой Уинфри.

Однако, оказалось, то не такая Меган и плохая. Инсайдеры сообщают, что супруга принца Гарри поддерживала Елизавету II по видеосвязи.

"Меган говорила с Гарри перед похоронами его деда. А также, они с Арчи говорили с королевой" - сообщает издание People.

Ранее, "Телеграф" писал, что СМИ рассекретили венок, который прислала Меган Маркл к похоронам герцога Эдинбургского.