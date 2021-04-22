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Супруга принца Гарри поддерживала Елизавету II после смерти принца Филиппа по видеосвязи

Супруга принца Гарри поддерживала Елизавету II после смерти принца Филиппа по видеосвязи
Обновлено 12:55 Сегодня Телеграф Фото: twitter

17 апреля в Лондоне состоялись похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа. Ради этого из США прилетел даже принц Гарри, который не был на родине целый год. 

Однако попрощаться с дедушкой герцог приехал один, без своей супруги Меган Маркл. Так, как она находится на большом сроке беременности, врачи запретили ей лететь. Многие СМИ трактовали это, как отказ Меган ехать из-за того, что ей стыдно после интервью с Опрой Уинфри.

Улетел на день раньше: принц Гарри решил не оставаться на день рождения своей бабушки Елизаветы II 

Однако, оказалось, то не такая Меган и плохая. Инсайдеры сообщают, что супруга принца Гарри поддерживала Елизавету II по видеосвязи. 

"Меган говорила с Гарри перед похоронами его деда. А также, они с Арчи говорили с королевой" - сообщает издание People.

Ранее, "Телеграф" писал, что СМИ рассекретили венок, который прислала Меган Маркл к похоронам герцога Эдинбургского.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Принц Гарри, Королева, Королевская семья, Елизавета II, Принц Филипп, Меган Маркл.
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