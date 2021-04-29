"Я не верю в конструктивную критику": Олег Скрипка рассказал, как реагирует на обсуждение его песен или стиля

Наверняка не существует в мире ни одного артистка, который за свою карьеру не подвергался критике. Олег Скрипка и его группа ВВ на сцене уже 35 лет, и естественно, что критики было предостаточно.

В интервью "Телеграфу" музыкант рассказал, как в общем реагирует на критику, и в частности за кавер "Two Colors" на классическую украинскую песню "Два кольори".

Олег Скрипка признается, что за свою жизнь в его сторону было много было критики, и он понял, что этого не избежать, ведь нравиться сразу всем нельзя. Тоже касается и кавера на украинскую песню.

"Когда появилась песня "Танцы", вообще был шквал критики, это и не песня, и не музыка, и это не артисты, и что это не украинский язык. Сейчас для всех украинский в песне "Танцы" ничего такого провокационного нет" - рассказал Скрипка.

Также, музыкант добавил, что он не верит в конструктивную критику, и считает, что ее не бывает.

Ранее, "Телеграф" писал, что Олег Скрипка рассказал, почему отказался от политической карьеры и об отношениях с Владимиром Зеленским.