"Она была идеальна": Даша из "Холостяка" поделилась своими впечатлениями о девятой неделе проекта

30 апреля прошел девятый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако в главной роли.

Новая неделя была довольно насыщенной на события и эмоции. Своими впечатлениями о выпуске решила поделиться на своей странице в Инстаграм спортсменка Даша Ставнича, которая получила в 9 выпуске уникальную возможность побывать в номере у Холостяка.

Девушка отметила, что для нее это была идеальна неделя, которую она запомнит навсегда. Ей очень понравилось заботиться о Михаиле, делать ему приятно. Отметим, что именно ей Заливако показал свое фото в паспорте.

"Мне просто срывало голову от эмоций. Я наслаждалась каждой минуткой вместе!" - пишет Даша.

Также, Дарья отметила, что она была очень удивлена, когда Михаил решил исполнить ее желание, которое она написала на воздушном змее, хоть тогда она и не выиграла. Пара ныряла с аквалангами.

Плюс ко всему эта церемония роз для Ставничой также была лучшей, ведь она получила заветный цветок самой первой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холостяк 11 (@stavnicha_dasha)

Ранее, "Телеграф" писал, что покинувшая проект Юлия Бельченко рассказала, что чувствует к Михаилу, и прокомментировала решение холостяка отправить ее домой.