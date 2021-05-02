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"Она была идеальна": Даша из "Холостяка" поделилась своими впечатлениями о девятой неделе проекта

"Она была идеальна": Даша из "Холостяка" поделилась своими впечатлениями о девятой неделе проекта
Обновлено 22:24 Сегодня Телеграф Фото: instagram

30 апреля прошел девятый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако в главной роли. 

Новая неделя была довольно насыщенной на события и эмоции. Своими впечатлениями о выпуске решила поделиться на своей странице в Инстаграм спортсменка Даша Ставнича, которая получила в 9 выпуске уникальную возможность побывать в номере у Холостяка. 

Девушка отметила, что для нее это была идеальна неделя,  которую она запомнит навсегда. Ей очень понравилось заботиться о Михаиле, делать ему приятно. Отметим, что именно ей Заливако показал свое фото в паспорте. 

"Мне просто срывало голову от эмоций. Я наслаждалась каждой минуткой вместе!" - пишет Даша. 

Также, Дарья отметила, что она была очень удивлена, когда Михаил решил исполнить ее желание, которое она написала на воздушном змее, хоть тогда она и не выиграла. Пара ныряла с аквалангами. 

Плюс ко всему эта церемония роз для Ставничой также была лучшей, ведь она получила заветный цветок самой первой. 

 
 
 
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Публикация от Холостяк 11 (@stavnicha_dasha)

Ранее, "Телеграф" писал, что покинувшая проект Юлия Бельченко рассказала, что чувствует к Михаилу, и прокомментировала решение холостяка отправить ее домой.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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