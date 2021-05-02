"Она была идеальна": Даша из "Холостяка" поделилась своими впечатлениями о девятой неделе проекта

30 апреля прошел девятый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако в главной роли.
Новая неделя была довольно насыщенной на события и эмоции. Своими впечатлениями о выпуске решила поделиться на своей странице в Инстаграм спортсменка Даша Ставнича, которая получила в 9 выпуске уникальную возможность побывать в номере у Холостяка.
Девушка отметила, что для нее это была идеальна неделя, которую она запомнит навсегда. Ей очень понравилось заботиться о Михаиле, делать ему приятно. Отметим, что именно ей Заливако показал свое фото в паспорте.
"Мне просто срывало голову от эмоций. Я наслаждалась каждой минуткой вместе!" - пишет Даша.
Также, Дарья отметила, что она была очень удивлена, когда Михаил решил исполнить ее желание, которое она написала на воздушном змее, хоть тогда она и не выиграла. Пара ныряла с аквалангами.
Плюс ко всему эта церемония роз для Ставничой также была лучшей, ведь она получила заветный цветок самой первой.
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Ранее, "Телеграф" писал, что покинувшая проект Юлия Бельченко рассказала, что чувствует к Михаилу, и прокомментировала решение холостяка отправить ее домой.