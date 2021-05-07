"Некое таинство": Даша Квиткова заворожила поклонников видео с фотосессии

Герои девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", украинский телеведущий Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова во всю готовятся к появлению на свет своего первенца. У звездной пары вскоре родится мальчик.

Как и множество девушек Даша периодически устраивает себе "беременные" фотосессии. Первыми кадрами, а точнее видео с бэкстеджа, новой фотосессии. Девушка спряталась за белой ширмой, и виден был только ее силуэт. Даша маняще водила рукой по ширме.

"И есть же некое таинство в этом периоде" - подписала ролик Квиткова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

Ранее, "Телеграф" писал, что Даша Квиткова поделилась подробностями их с Никитой отношений с родителями друг друга. Оказывается, Даша не хочет, чтобы ее муж обращался к ее маме, называя "мамой".