"Некое таинство": Даша Квиткова заворожила поклонников видео с фотосессии

Герои девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", украинский телеведущий Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова во всю готовятся к появлению на свет своего первенца. У звездной пары вскоре родится мальчик.
Как и множество девушек Даша периодически устраивает себе "беременные" фотосессии. Первыми кадрами, а точнее видео с бэкстеджа, новой фотосессии. Девушка спряталась за белой ширмой, и виден был только ее силуэт. Даша маняще водила рукой по ширме.
"И есть же некое таинство в этом периоде" - подписала ролик Квиткова.
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Ранее, "Телеграф" писал, что Даша Квиткова поделилась подробностями их с Никитой отношений с родителями друг друга. Оказывается, Даша не хочет, чтобы ее муж обращался к ее маме, называя "мамой".