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"Я буду счастлива, но не с ним": Джессика прокомментировала свой вылет с шоу "Холостяк-11"

"Я буду счастлива, но не с ним": Джессика прокомментировала свой вылет с шоу "Холостяк-11"
Обновлено 21:03 Сегодня Телеграф Фото: instagram Джессики Чеги

На десятой неделе 11 сезона реалити-шоу "Холостяк" ушла 25-летняя владелица студии визажа из Мукачево Антония-Джессика Чеги

Вылет любимой участницы ошарашил зрителей проекта и они тут же начали писать девушке слова поддержки и пожелания найти достойного мужчину, который оценил бы ее красоту, доброту и искренность.

На своей личной странице в Инстаграме экс-участница прокомментировала свой вылет с "Холостяка", отметив, что каждая сказка имеет свой конец, но не всегда он является счастливым.

"Все было настолько прекрасно и романтично, что даже не могла представить, как наша история может так неожиданно оборваться. И я снова обожглась, так близко подпустила Мишу к своему сердцу, что заставила себя снова поверить в чувства", - написала Джессика.

"Я люблю": главный герой шоу "Холостяк" Михаил Заливако раскрыл детали своей личной жизни после проекта

Также девушка добавила, что уважает выбор Заливако: "Искренне желая Мише счастью, я иду дальше с поднятой головой. И точно знаю, что его слова - правдивые: я буду счастливой, но не с ним".

О том, как прошло последнее свидание Джессики Чеги и Михаила Заливако читайте здесь.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Шоу, Холостяк, Михаил Заливако, Джессика Чеги.
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