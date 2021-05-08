"Я буду счастлива, но не с ним": Джессика прокомментировала свой вылет с шоу "Холостяк-11"

На десятой неделе 11 сезона реалити-шоу "Холостяк" ушла 25-летняя владелица студии визажа из Мукачево Антония-Джессика Чеги.

Вылет любимой участницы ошарашил зрителей проекта и они тут же начали писать девушке слова поддержки и пожелания найти достойного мужчину, который оценил бы ее красоту, доброту и искренность.

На своей личной странице в Инстаграме экс-участница прокомментировала свой вылет с "Холостяка", отметив, что каждая сказка имеет свой конец, но не всегда он является счастливым.

"Все было настолько прекрасно и романтично, что даже не могла представить, как наша история может так неожиданно оборваться. И я снова обожглась, так близко подпустила Мишу к своему сердцу, что заставила себя снова поверить в чувства", - написала Джессика.

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Также девушка добавила, что уважает выбор Заливако: "Искренне желая Мише счастью, я иду дальше с поднятой головой. И точно знаю, что его слова - правдивые: я буду счастливой, но не с ним".

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О том, как прошло последнее свидание Джессики Чеги и Михаила Заливако читайте здесь.