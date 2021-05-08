Тур по городам, знакомства с родителями и тройка "полуфиналисток": как прошла 10 неделя проекта "Холостяк" (фото)

Вечер пятницы вот уже 10 неделю у многих зрителей традиционно проходит у экранов телевизора с включенным каналом "СТБ" и шоу "Холостяк". 7 мая не стало исключением. На экраны вышел десятый выпуск шоу.

Напомним, что в 11 сезоне главным героем проекта стал учредитель логистической компании из Харькова Михаил Заливако.

В 10 выпуске Михаил познакомился с родителями и друзьями девушек. Для этого он отправился в родные города девушек - Днепр к Даше, Мукачево к Джессике, Киев к Ане и Харьков к Розали.

Церемония роз проходила в одном из ресторанов Харькова, фото из которой ранее появились в сети. Перед "раздачей" роз, Миша пригласил Дашу на разговор, и после мужчина начал церемонию.

Увы, но на это неделе Михаил не приготовил розу для Джессика Чеги.

В итоге, на проекте остаются три девушки - Дарья Ставнича, Анна Богдан и Розали Номбре.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в прошлом выпуске проекта "Холостяк" ушла Юлия Зайка Бельченко.

Чтобы посмотреть полный выпуск 11 сезона шоу "Холостяк" переходите на сайт Teleportal.UA!

Напомним, что 14 мая в 19:00 выйдет новый, одиннадцатый, выпуск романтического реалити-шоу на канале "СТБ".