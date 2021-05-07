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Квест по Харькову, онлайн-знакомство с мамой и "необычный" лучший друг: как прошло свидание Розали и Михаила Заливако

Квест по Харькову, онлайн-знакомство с мамой и "необычный" лучший друг: как прошло свидание Розали и Михаила Заливако
Обновлено 23:18 Сегодня Телеграф Фото: instagram

7 мая состоялся один из переломных выпусков романтического реалити-шоу "Холостяк", во время которого главный герой - бизнесмен Михаил Заливако отправился в "тур по городам", чтобы познакомиться с родителями девушек. 

Михаил начал с Днепра, где познакомился с родственниками Даши Ставничей, после отправился в Мукачево к Джессике, затем был Киев и Аня Богдан, ну и на "десерт" он оставил Розали и свой родной город Харьков. 

Розали организовала небольшой квест по городу, показав свои "особенные" места в городе, последней точкой их маршрута стал караоке-клуб, где они впервые встретились 5 лет назад. Там Розали исполнила для Миши песню.

После они отправились познакомиться с друзьями Розали - Терезой и Русланом. А также, сюрпризом для холостяка стало видео-знакомство с мамой девушки и ее "лучшим" другом - псом Вольтом. 

 
 
 
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Публикация от Розали Номбре | Холостяк 11 (@rosali_kovbasa)

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети появились фото нового выпуска "Холостяка", которые еще никто не видел. На них видно, как проходила церемония роз в Харькове.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 163

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Шоу, Холостяк, Михаил Заливако, Розали.
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