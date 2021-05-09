155-килограммовую модель плюс-сайз "довели до анорексии": фото "до" и "после"

Американская модель плюс-сайз и блогер Тесс Холлидей, которая удивила новостью о своем разводе после пяти лет брака, призналась своим поклонникам, что страдает атипичной анорексией.

"Все, кто говорит: "В последнее время вы выглядите здоровым" или "Вы похудели, так держать!", - прекратите! Не комментируйте мой вес. Да, я похудела - я исцеляюсь от расстройства пищевого поведения и впервые за всю свою жизнь регулярно кормлю свое тело. Для таких людей, как я, которые пытаются переосмыслить наши отношения с нашим телом и лечить, слышать комментарии о весе - это адский спусковой крючок. Это отбрасывает нас назад в нашем прогрессе - и когда люди, работающие над собой, видят, что вы так мне комментируете, это причиняет им боль, а не только мне", - написала девушка в одном из постов на своей официальной странице в Инстаграме.

Недавно модель появилась в программе "Доброе утро, Америка", чтобы глубже погрузиться в свою историю. Она объяснила, что с тех пор, как раскрыла свое состояние, она получила много ненависти в соцсетях, передает Prevention.

"Я получила много сообщений от людей, страдающих анорексией, которые были в ярости и злы, потому что им казалось, что я лгу", - сказала Тесс. "Если вы думаете, что большинство расстройств пищевого поведения являются видимыми состояниями, вы ошибаетесь. Расстройства пищевого поведения не обязательно должны выглядеть определенным образом".

"Посмотрите, как многие из нас страдали так долго, иногда тайно, незаметно. Посмотрите на нашу боль. Посмотрите, как вы можете быть соучастником культуры, которая создает это, а затем отрицает саму ее реальность. Если вы заботитесь о нашем здоровье, заботьтесь и о нашем психическом здоровье, потому что это напрямую влияет на наши физические тела и отношения с ним", - добавила Холлидей в Инстаграме.

Как выглядела Тесс Холлидей до и после похудения:

Стоить отметить, что в 2019 году количество подписчиков модели составляло 1,2 миллиона, а на сегодняшний день на Холлидей подписано 2,1 миллиона человек.

Ранее Тесс рассказала, что страдала депрессией из-за своих комплексов.