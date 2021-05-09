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155-килограммовую модель плюс-сайз "довели до анорексии": фото "до" и "после"

155-килограммовую модель плюс-сайз "довели до анорексии": фото "до" и "после"
Обновлено 12:06 Сегодня Телеграф Фото: instagram tessholliday

Американская модель плюс-сайз и блогер Тесс Холлидей, которая удивила новостью о своем разводе после пяти лет брака, призналась своим поклонникам, что страдает атипичной анорексией.

"Все, кто говорит: "В последнее время вы выглядите здоровым" или "Вы похудели, так держать!", - прекратите! Не комментируйте мой вес. Да, я похудела - я исцеляюсь от расстройства пищевого поведения и впервые за всю свою жизнь регулярно кормлю свое тело. Для таких людей, как я, которые пытаются переосмыслить наши отношения с нашим телом и лечить, слышать комментарии о весе - это адский спусковой крючок. Это отбрасывает нас назад в нашем прогрессе - и когда люди, работающие над собой, видят, что вы так мне комментируете, это причиняет им боль, а не только мне", - написала девушка в одном из постов на своей официальной странице в Инстаграме.

Недавно модель появилась в программе "Доброе утро, Америка", чтобы глубже погрузиться в свою историю. Она объяснила, что с тех пор, как раскрыла свое состояние, она получила много ненависти в соцсетях, передает Prevention.

"Я получила много сообщений от людей, страдающих анорексией, которые были в ярости и злы, потому что им казалось, что я лгу", - сказала Тесс. "Если вы думаете, что большинство расстройств пищевого поведения являются видимыми состояниями, вы ошибаетесь. Расстройства пищевого поведения не обязательно должны выглядеть определенным образом".

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"Посмотрите, как многие из нас страдали так долго, иногда тайно, незаметно. Посмотрите на нашу боль. Посмотрите, как вы можете быть соучастником культуры, которая создает это, а затем отрицает саму ее реальность. Если вы заботитесь о нашем здоровье, заботьтесь и о нашем психическом здоровье, потому что это напрямую влияет на наши физические тела и отношения с ним", - добавила Холлидей в Инстаграме.

Как выглядела Тесс Холлидей до и после похудения:

Стоить отметить, что в 2019 году количество подписчиков модели составляло 1,2 миллиона, а на сегодняшний день на Холлидей подписано 2,1 миллиона человек.

Ранее Тесс рассказала, что страдала депрессией из-за своих комплексов.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,314

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Похудение, Анорексия, Тесс Холлидэй.
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