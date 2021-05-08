"Нашел Кассиопею и Малую Медведицу": Андрей Бедняков "заценил" новую фото-пародию от Alyona Alyona

Популярная украинская реперша Alyona Alyona продолжает "упражняться" в фото-пародиях на других знаменитостей. В основном, "целью" артистки являются откровенные снимки звезд, поэтому неудивительно, что Алена скопировала новый "образ" певицы Lizzo.

На свое странице в Инстаграм Alyona Alyona опубликовала пост, на котором предстала в образе "звездной" Lizzo. Артистка покрасила волосы в зеленый цвет и позировала перед камерой обнаженной, налепив на тело звезды разных размеров. Пышную грудь звезда прикрыла руками.

В подписи к фото реперша порассуждала о звездной болезни. Она отметила, что став популярной, многие ее знакомые доставали ее расспросами, какие в жизни те или иные знаменитости. Также Алена добавила, что е нравиться наблюдать за селебритис наглядно, ведь теперь у нее есть свое видение их, иногда очень отличающееся от того, что показывают по телевизору.

"Заявляю откровенно - звездная болезнь есть, ею болеют часто и далеко не всем удается приземлиться" - отметила артистка, добавив, что быть знаменитым не так просто, как кажется.

В комментариях известный телеведущий Андрей Бедняков не упустил возможности подшутить, и написал, что на "звездном" теле артистки смог разглядеть созвездия Кассиопеи и Малой Медведицы.

Напомним, что это не единственная "пародия" от Alyona Alyona. Ранее, артистка копировала образы журналиста Дмитрия Гордона, украинской певицы Нади Дорофеевой, певицу Бейонсе, успела нарваться на критику за образ певицы Лиззо и многие другие.