Жена Лещенко дерзко отреагировала на скандал вокруг своей поездки в Москву

В субботу, 8 мая, стало известно, что супруга Сергея Лещенко - Анастасия Топольская, известная как Dj Nastia и Sheis, выступила в одном из ночных клубов российской столицы.

Своим выступлением, несмотря на критику украинцев, Топольская вызвала еще большую волну негодования. Общественный активист Сергей Стерненко ранее сообщал, что это не первые гастроли возлюбленной Лещенко в РФ.

Сам Сергей Лещенко вместо того, чтобы прокомментировать ситуацию, которая сложилась вокруг его супруги, он просто забанил ту журналистку, которая его об этом и спросила. А вот сама Анастасия на своей странице в Инстаграм все же отреагировала на критику в сети.

"Передаю привет всем хейтерам. Пишите еще и продвигайте мои публикации в топ" - написала Анастасия в Инстаграм-сторис на фоне детской фотографии.

Ранее, "Телеграф" писал, кто такая ди-джей Анастасия Топольская и чем она известна.